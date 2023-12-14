"Калашников" поставит силовым ведомствам партию машин для пресечения беспорядков

В пресс-службе концерна сообщили, что автомобиль включает в себя базовое шасси и оборудование мобильного защитного комплекса: ограждения, систем пожаротушения, видеонаблюдения и регистрирования, звукового и светового воздействия

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Концерн "Калашников" в течение 2024 и 2025 годов поставит партию автомобилей "Стена" для подразделений Росгвардии и МВД, предназначенных для блокирования движения правонарушителей и пресечения массовых беспорядков. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"АО "Концерн "Калашников" заключило контракт на поставку автомобилей специальных (АС) "Стена". По условиям документа, они будут поставляться заказчику партиями в 2024 и 2025 годах. Автомобиль специальный "Стена" был инициативно разработан концерном "Калашников" для подразделений Росгвардии и МВД. Он предназначен для блокирования движения правонарушителей и защиты личного состава правоохранительных органов при пресечении массовых беспорядков. Может быть приведен в рабочее состояние за 5 минут", - сообщили там.

Автомобиль включает в себя базовое шасси и установленное на него оборудование мобильного защитного комплекса: ограждения, систем пожаротушения, видеонаблюдения и регистрирования, звукового и светового воздействия.

"Для решения особых задач МВД, Росгвардии или другим структурам могут быть необходимы специальные образцы техники разного рода. Хорошим примером этого является автомобиль специальный "Стена" с особым оснащением. Мы уверены, что наш комплекс будет активно использоваться в процессе обучения и тренировок с целью подготовки личного состава", - привели в концерне слова управляющего директора Андрея Барышникова.