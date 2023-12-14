Путин заявил, что в начале мобилизации было много иронии на ее счет

Мобилизованные отлично воюют, отметил президент

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Призванные в рамках частичной мобилизации граждане РФ отлично воюют, несмотря на иронию, которой сопровождался этот процесс осенью 2022 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, будет ли вторая волна мобилизации.

"Понимаю, что это такой чувствительный вопрос. <...> У нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тыс. человек. Кстати говоря, поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет. Прилепили название такое к этим людям - "мобики". Я прекрасно все это помню. Отлично воюют ребята, просто отлично. 14 героев Российской Федерации из числа мобилизованных. Я уже не говорю про другие медали и ордена другого достоинства. По-моему, 244 тыс. находятся напрямую в зоне боевых действий, в зоне СВО (специальной военной операции - прим. ТАСС)", - сказал глава государства.