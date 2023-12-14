Путин заявил, что добровольцы в СВО должны быть поставлены в одинаковые условия с военными

Для этого примут соответствующие поправки в закон, отметил президент

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Все добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции (СВО), должны быть поставлены в одинаковые условия с остальными военнослужащими. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Все добровольцы, все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за нее, рискует своей жизнью и здоровьем, все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия", - сказал Путин.

Он добавил, что для обеспечения равных условий поддержки всех участников СВО будут приняты поправки в закон.

"По некоторым моментам нужно будет принимать даже изменения в закон, может быть, еще вернемся к этому. И я уверен, депутаты Государственной думы сто процентов поддержат. Нужно только правильно это все сформулировать. Мы обязательно добьемся того, чтобы все были поставлены в одинаковые условия. И все получали одинаковую поддержку со стороны государства", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистки из Северной Осетии о мерах поддержки для добровольцев, участвующих в СВО.

Глава государства также отметил, что бойцы добровольческих подразделений Северной Осетии "блестяще воюют" в ходе СВО.