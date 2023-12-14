Около 250 ветеранских удостоверений вручат вагнеровцам в ближайшее время

Как рассказал член наблюдательного совета фонда Алексей Романов, ближайшие церемонии выдачи должны пройти в Краснодаре, Анапе и Кургане

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Около 250 удостоверений ветеранов боевых действий для бойцов ЧВК "Вагнер" подготовлено фондом "Защитники Отечества". Как рассказал ТАСС член наблюдательного совета фонда Алексей Романов, ближайшие церемонии выдачи должны пройти в Краснодаре, Анапе и Кургане.

Ранее в ходе прямой линии и пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с признанием бойцов частных вoенных компаний ветеранами боевых действий является пробeлом, допущенным Министерством обороны РФ. В то же время глава государства отметил, что права бойцов ЧВК должны быть восстановлены, они должны пользоваться такими же льготами и поддержкой, как и все участники боевых действий.

"Я знаю, что около 250 удостоверений сейчас на подписи у Анны Евгеньевны (Цивилевой, главы фонда - прим. ТАСС). И мы уже в Москве проводили выдачу удостоверений и ближайшая перспектива - это Анапа, Краснодар и, может быть, Курган", - сказал Романов.

Он уточнил, что в Краснодаре, Анапе и Кургане удостоверения уже оформлены, сейчас идет подготовка к церемонии их вручения. "Мы будем искать время для того, чтобы приехать и вручить, как и государственные награды, как это было в Нижнем Новгороде, вручить так, чтобы это было достойно, торжественно, в присутствии родных и близких", - отметил собеседник агентства.

В начале ноября в пресс-службе фонда сообщили ТАСС, что их филиалы начали принимать документы бойцов частных военных компаний для получения ими удостоверений ветеранов боевых действий. Председатель фонда Анна Цивилева в конце ноября сообщала о выдаче порядка 300 удостоверений, уточнив, что запрос идет на несколько тысяч.