Картаполов сообщил о продолжении работы над законопроектом о статусе ЧВК

Глава комитета Госдумы по обороне назвал сложной эту инициативу, требующей многих согласований

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Работа над законопроектом о статусе частных военных компаний (ЧВК) продолжается. Законопроект сложный и требует многих согласований, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что формально и юридически ЧВК в России не существует, "они не предусмотрены законом".

"Работа ведется. Это сложный законопроект, он требует очень многих согласований, поэтому здесь все идет в плановом порядке. Это затрагивает основы государства, основы безопасности, поэтому нельзя подходить к этому делу опрометчиво", - отметил Картаполов.