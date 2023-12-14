МРК "Наро-Фоминск" выполнил стрельбы по воздушной цели в ходе госиспытаний на Балтике

Корабль войдет в состав Балтийского флота, следует из приказа главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова

КАЛИНИНГРАД, 14 декабря. /ТАСС/. Новейший малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта 21631 "Буян-М", носитель крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", в ходе проводимых государственных испытаний на Балтике выполнил очередные зенитно-ракетные стрельбы по воздушной цели из корабельного комплекса управляемого вооружения "Гибка", сообщила пресс-служба флота.

"В качестве воздушных мишеней во время выполнения стрельб использовалась светящаяся авиационная бомба САБ-250, сброшенная фронтовым бомбардировщиком Су-24 морской авиации флота и представленная в виде гирлянды со светящимися элементами", - говорится в сообщении. Стрельбы выполнены успешно, воздушная цель поражена.

После завершения испытаний и ревизии корабля на нем будет поднят военно-морской флаг. В соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова корабль войдет в состав Балтийского флота.

Малые ракетные корабли проекта 21631 являются многоцелевыми кораблями класса "река-море", имеют большее водоизмещение и оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Установленный на кораблях водометный движитель позволяет вести боевые действия на мелководье. Корабельная 30-мм автоматическая артиллерийская установка может выполнять задачи по уничтожению самолетов, вертолетов и других средств воздушного нападения противника, поражению малоразмерных морских надводных и береговых целей, расположенных на значительном расстоянии от береговой линии. Назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства.