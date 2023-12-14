Командование миротворцев РФ в Карабахе обсудило разминирование с азербайджанской стороной

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Командование российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе провело переговоры с азербайджанской стороной по согласованию разминирования местности, следует из ежедневного бюллетеня Минобороны РФ.

"Проведены переговоры командования РМК с представителями Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и инженерных войск ВС Азербайджана по вопросам согласования совместного гуманитарного разминирования местности", - указано в бюллетене.

Отмечается, что миротворцы поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку для обеспечения безопасности и соблюдения норм гуманитарного права в отношении мирного населения.