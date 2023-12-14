Разведкомплекс "Пенициллин" помогает ВС РФ подтверждать уничтожение целей

Командир комплекса с позывным Войко рассказал, что станция предназначена для того, чтобы "обнаруживать противника акустикой, замечать вражеские выходы - залпы пушек, гаубиц, HIMARS"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Комплекс звукотепловой артиллерийской разведки "Пенициллин" позволяет российским войскам в ходе специальной военной операции распознавать групповые цели противника и подтверждать их уничтожение. Об этом рассказал командир комплекса с позывным Войко на видео, опубликованном Минобороны РФ.

"Данная станция предназначена для того, чтобы обнаруживать противника акустикой, замечать вражеские выходы - залпы пушек, гаубиц, HIMARS и тому подобное. После чего эти координаты передаются в командный пункт, а с командного пункта принимают решение для уничтожения противника или для дальнейшей разведки его. Потому что бывают такие нюансы, что орудие не одно, а рядом с ним может быть еще одно, два орудия - групповой объект. [Комплекс может использоваться] для дальнейшего уничтожения группового объекта. После чего мы подтверждаем уничтожение объекта, видя наши же "прилеты", - сообщил он, видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

Звукотепловой комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин" разработан НИИ «Вектор» (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех"). Комплекс предназначен для поиска огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет с одновременной корректировкой стрельбы своей артиллерии.

В его состав входят несколько звукоприемников, устанавливаемых на поверхности земли, а также оптико-электронный модуль. Система принимает и обрабатывает акустические сигналы от выстрелов (разрывов) и выдает информацию о месте разрыва боеприпаса, точности попадания, а также сообщает местоположение орудий. Время получения координат одиночной цели не превышает пяти секунд. Первые поставки в Вооруженные силы РФ новейших комплексов начались в конце 2020 года.

Минобороны России неоднократно сообщало, что комплексы «Пенициллин» успешно работают на южнодонецком и запорожском направлениях в рамках контрбатарейной борьбы, где обнаруживают и помогают уничтожать украинские самоходные артиллерийские установки и гаубицы. Время получения координат от одиночной цели не превышает 5 секунд. Таким образом, через считанные секунды после начала атаки позиция противника обнаруживается, и российская артиллерия может открыть ответный огонь.