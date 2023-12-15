Минобороны России сообщило об уничтожении бронегруппы ВСУ на купянском направлении

В военном ведомстве отметили, что, согласно уточненным координатам, расчеты САУ "Акация" ликвидировали также танк и две БМП

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) "Акация" 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожили танк, две боевые машины пехоты (БМП) и военнослужащих бронегруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли движение бронегруппы ВСУ, - говорится в сообщении. - Противник, используя рельеф местности, предпринял попытку выхода на линию боевого соприкосновения в составе танка и двух боевых машин пехоты. Расчеты БПЛА и выставленные посты наблюдения передали координаты целей на командный пункт для дальнейшего уничтожения".

В военном ведомстве отметили, что, по уточненным координатам, расчетами "Акации" удалось ликвидировать танк и две БМП, а также военнослужащих бронегруппы ВСУ.

"Цели пришли внезапно, но расчеты всегда находятся на дежурстве. Расчет БПЛА нас постоянно корректировал. Цели были движущиеся. Противник попытался скрыться в складках местности", - рассказал командир расчета с позывным Ока. По его словам, с тактикой Минобороны РФ не скроется ни одна машина. Военный добавил, что в итоге сначала остановили продвижение, потом скорректировали огонь и после этого ударили не только по бронегруппе, но и по украинским военнослужащим.