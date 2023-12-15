Спецподразделение "Гром" начало переход из МВД в Росгвардию

В правоохранительных органах пояснили, что процедура завершится в начале 2024 года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Специальное подразделение "Гром", которое находилось в ведении МВД, начало переход в состав Росгвардии. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, этот процесс продлится несколько месяцев.

"Да, действительно, переход начался. Сейчас готовится вся соответствующая документация, передача инфраструктуры, а также ведется подготовка перехода личного состава в полном объеме", - сказал собеседник агентства, уточнив, что переход спецподразделения завершится только в начале следующего года.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал переход спецподразделения из МВД в Росгвардию. По его словам, по решению президента спецназ "Гром" в центре и на местах передается в состав Росгвардии вместе со штатной численностью и всей инфраструктурой, а все сотрудники по желанию переводятся на службу в Росгвардию.

Спецподразделение "Гром" было создано в 2003 году. Первоначально оно входило в структуру Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, а с 2016 года являлось специальным подразделением МВД России. Основные функции бойцов "Грома" - силовая поддержка следственных и оперативных мероприятий подразделений МВД и других правоохранительных ведомств.