Минобороны России сообщило об уничтожении расчетом FPV-дронов блиндажа ВСУ

В ведомстве отметили, что для поиска целей и их распознавания БПЛА российских военнослужащих оборудованы мощной камерой и тепловизором

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Расчет FPV-дронов Западной группировки ВС РФ уничтожил блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении разведка группировки войск "Запад" получила данные о наращивании сил противника. Расчеты разведывательных и ударных беспилотников работают в паре. Из тылового района они скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевой задачи. На месте "разведчик" выявлял врага, а боевой дрон наносил удар по цели. Целью в этот раз стал блиндаж ВСУ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, для поиска целей и их распознавания БПЛА российских военнослужащих оборудованы мощной камерой и тепловизором.

Оператор БППА с позывным Кора, слова которого привело Минобороны, рассказал о работе своего подразделения. "Работаем на самом "передке". Зашли на позицию, подняли "глаза" и дежурим. Как только обнаружим противника, наблюдаем, и если понимаем, что цель стоящая, наносим удар", - сказал он.