МО РФ заявило о ежедневном обезвреживании мин на освобожденных территориях под Артемовском

В Министерстве обороны России пояснили, что группы инженерной разведки продвигаются вдоль дорог, ведущих на передовую, обследуя их обочины с помощью миноискателя и щупов

ЛУГАНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Саперы Воздушно-десантных войск (ВДВ) ежедневно обезвреживают большое количество мин и боеприпасов на освобожденных территориях под Артемовском (украинское название - Бахмут), сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Инженерно-саперные подразделения Ивановских десантников ежедневно ведут тяжелую и кропотливую работу по разминированию освобожденных территорий в районе Артемовска. Саперы-десантники под постоянной угрозой огневого воздействия противника метр за метром обследуют занятые опорные пункты ВСУ и дороги, по которым осуществляется подвоз материальных средств передовым подразделениям, на предмет взрывоопасных предметов, мин и неразорвавшихся боеприпасов", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что группы инженерной разведки, несмотря на опасность, продвигаются вдоль дорог, ведущих на передовую, обследуя их обочины с помощью миноискателя и щупов. "Обнаружив противотанковую мину, сапер подал сигнал для всей группы инженерной разведки. Моментально два военнослужащих организовали прикрытие, старший группы приступил к уничтожению обнаруженной мины накладным зарядом. Оперативно установив заряд, саперы-десантники уничтожили мину, что позволит в дальнейшем по этой дороге передвигаться технике для подвоза материальных средств и боеприпасов", - добавили в Минобороны.

