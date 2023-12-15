МО заявило об уничтожении бронемашины с командирами ВСУ на купянском направлении

В ведомстве уточнили, что для поражения цели были задействованы собственные огневые средства поражения разведывательного подразделения группировки войск "Запад"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Расчет миномета "Сани" Западной группировки войск ВС РФ на купянском направлении уничтожил бронеавтомобиль с командным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"По данным разведки, на позиции боевиков ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции ожидалось прибытие командного состава одного из подразделений противника. <…> Расчет кочующего 120-мм миномета "Сани" оперативно занял огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобиль с находящимися в ней военнослужащими ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для поражения цели были задействованы собственные огневые средства поражения разведывательного подразделения группировки войск "Запад". По завершении прицельной стрельбы расчет миномета сменил позицию и приступил к стрельбе с новых огневых точек.

"Каждый день наносим огневое поражение. Но такие "жирные" цели, конечно, бывают не так часто. Для таких случаев и нужен наш кочующий расчет. Мы готовы в любую минуту выдвинуться и нанести огневое поражение противнику", - сообщил военнослужащий с позывным Алтын.