Военнослужащий группировки "Восток" с позывным Михей отметил, что минометные расчеты являются важной целью для украинских подразделений, поэтому при работе на передовой российские военные соблюдают правила безопасности и маскировки

ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Российская артиллерия не дает шанса украинским войскам продвинуться на южнодонецком направлении. Об этом ТАСС сообщил боец группировки "Восток" с позывным Михей.

"Мы работаем на угледарском направлении, у нас минометы калибра 82 и 120 мм. Максимальное расстояние - 7,1 тыс. км, 82-й бьет чуть меньше - 4,5 км. Попадания отличные, бьем точно по целям. Мы противника давим, закидываем минами. Для продвижения у них (у Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) никаких шансов нет", - сказал военнослужащий, уточнив, что его расчет работает по разным целям, включая тяжелую бронетехнику.

Михей добавил, что минометные расчеты являются важной целью для украинских подразделений, поэтому при работе на передовой российские военные соблюдают правила безопасности и маскировки.