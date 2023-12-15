Минобороны РФ сообщило о потере ВСУ более 30 человек при попытке ротации у Работина

В ведомстве отметили, что российские разведчики не только выявляют места скопления военной техники украинских военных, но также наводят и корректируют огонь

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Разведчики Южного военного округа (ЮВО) сорвали ротацию украинских войск у Работина Запорожской области. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысили 30 человек, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Разведчики Южного военного округа (ЮВО) во взаимодействии с расчетами ствольной артиллерии сорвали ротацию личного состава ВСУ на передовых позициях в районе н. п. Работино Запорожской области. С помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата, оборудованного тепловизионной аппаратурой, было выявлено скопление украинских националистов, готовившихся к ротации личного состава", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что российские разведчики оперативно передали координаты выявленных позиций ВСУ в пункт управления артиллерией, а после скорректировали огонь 152-мм гаубиц "Мста-Б" при уничтожении живой силы противника. "В результате совместной работы разведподразделения и расчетов ствольной артиллерии потери противника составили два автомобиля и до 35 военнослужащих погибшими и ранеными", - добавили в МО.

По данным оборонного ведомства, разведчики не только выявляют места скопления личного состава и военной техники противника, но также наводят и корректируют огонь.

"Нами ведется работа по выявлению групп пехоты, наблюдательных постов, мест расположения, маршрутов, по которым проходит ротация и техника. В ночи проводим большой объем работы с выявлением целей, определяем координаты", - привели в Минобороны слова разведчика с позывным Пумба.