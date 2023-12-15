МО РФ рассказало о потерях ВСУ на запорожском направлении

За неделю они составили до 335 человек и 19 автомобилей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские войска в течение недели в ходе активной обороны на запорожском направлении отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Работина и западнее Вербового. Всего украинские войска потеряли на этом направлении до 335 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и западнее Вербовое Запорожской области. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что потери противника на этом направлении составили до 335 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 19 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии.

