МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за прошедшую неделю улучшили положение по переднему краю и отразили 27 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю и отразили 27 атак противника. Потери противника за неделю составили свыше 425 военнослужащих, 5 танков, в том числе Leopard, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также заявили, что ударами авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение живой силе и технике 113-й бригады теробороны, 57-й мотопехотной, 14-й, 21-й, 41-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Ягодное, Петропавловка и Купянск Харьковской области.