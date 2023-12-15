МО РФ рассказало о потерях ВСУ за неделю на южнодонецком направлении

Они составили более 600 военнослужащих

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские войска в течение недели на южнодонецком направлении отразили две атаки Вооруженных силы Украины (ВСУ), а также нанесли огневое поражение трем бригадам противника у Новомихайловки, Угледара, Макаровки в ДНР и Левадного в Запорожской области. Противник потерял более 600 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили две атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Макаровка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что потери ВСУ за неделю на данном направлении составили свыше 600 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.

