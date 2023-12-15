МО РФ назвало общие потери ВСУ на краснолиманском направлении за неделю

Они составили до 1 100 военнослужащих

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" с 9 по 15 декабря отразила 11 атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы 24-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 1-й, 5-й и 31-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Кировск, Торское, Ямполь и Григоровка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника за неделю составили до 1100 военнослужащих", - говорится в сообщении.

