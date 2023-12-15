МО РФ сообщило о нанесении удара по укрытиям боевиков в Сирии

Боевики незаконных вооруженных формирований планировали диверсии на нефтегазовых объектах, дорожной сети и в местах скопления правительственных войск Сирии, рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Боевики незаконных вооруженных формирований планировали диверсии на нефтегазовых объектах, дорожной сети и в местах скопления правительственных войск Сирии. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли авиаудар по их укрытиям в целях предотвращения провокаций, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"По данным, поступившим в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевики незаконных вооруженных формирований планировали диверсии на объектах нефтегазовой инфраструктуры, дорожной сети и в местах дислокации правительственных войск Сирии. В целях предотвращения вооруженных провокаций силами ВКС России нанесен групповой авиационный удар по выявленным укрытиям боевиков в пустыне Белая", - сказал Кулить в рамках брифинга.

По его словам, в идлибской зоне деэскалации террористы вели огонь по позициям правительственных сил. Так, было зафиксировано шесть обстрелов со стороны группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (запрещены в РФ).

Кулить добавил, что авиация и беспилотники проамериканской антитеррористической коалиции за минувшие сутки четыре раза нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные авиамагистрали.

Также, отметил Кулить, представители ЦПВС за прошедшие сутки провели одну гуманитарную акцию, в ходе которой выдано 2,8 тонны продовольствия.