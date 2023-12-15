Путин предложил передать АПЛ "Император Александр III" флаг с императорского флагмана

Президент РФ ранее принимал участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах "Красноярск" и "Император Александр III", которая ознаменовала их включение в состав ВМФ России

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил передать на атомный подводный крейсер "Император Александр III" флаг с последнего императорского флагмана.

Ранее президент РФ Владимир Путин принимал участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах "Красноярск" и "Император Александр III", которая ознаменовала их включение в состав Военно-морского флота (ВМФ) России.

"Интересный факт: одна из лодок, как вы заметили, названа именем [российского императора] Александра III, у нас сохранился - сейчас, по-моему, находится в одном из музеев - флаг последнего флагмана русского флота, который назывался "Александр III". <...> Думаю, надо с коллегами в музее договориться и вернуть его на новый атомный подводный крейсер "Александр III". Это будет справедливо, ну или как-то чтоб он там бывал", - сказал он на встрече с главами думских фракций.

"Да, так сложилась наша трагическая история - имею в виду сейчас Гражданскую войну. Флот, как вы знаете, Врангель увел сначала в Турцию, потом часть его оказалась во французских колониях в Африке, в Тунисе, по-моему. И там этот флаг был спущен, сохранен священниками, а потом оказался в Австралии. И вот они нам несколько лет назад передали этот флаг. Это Андреевский флаг последнего российского флагмана", - добавил президент.