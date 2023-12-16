В России завершается создание нового шахтного ракетного комплекса "Сармат"

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что в РФ проводится работа по обоснованию технического облика нового ракетного комплекса мобильного базирования, который сменит ракетный комплекс "Ярс"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Работы по созданию нового шахтного ракетного комплекса "Сармат" близки к завершению. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

"В настоящее время практически завершены работы по созданию нового ракетного комплекса стационарного шахтного базирования "Сармат", имеющего уникальные тактико-технические характеристики и воплотившего передовые достижения отечественной ракетно-космической отрасли", - сказал он в интервью "Красной Звезде" в канун отмечаемого 17 декабря Дня РВСН.

Ранее сообщалось, что в настоящее время продолжаются летно-конструкторские испытания (ЛКИ) ракеты, которые пока не завершены. ЛКИ "Сармата" пока проводятся с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке. Ракета предполагается к развертыванию в Ужурском (Красноярский край) соединении РВСН.

Как сообщало Минобороны РФ, первый пуск в рамках ЛКИ "Сармата" был успешно выполнен 20 апреля 2022 года. Считается, что для завершения ЛКИ потребуется еще несколько пусков, в том числе через Южный полюс.

"Сармат" - российский перспективный ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой жидкостной орбитальной МБР. Разрабатывался с начала 2000-х годов специалистами АО "Государственный ракетный центр имени В. П. Макеева" (Миасс, Челябинская область). Серийно производится на Красноярском машиностроительном заводе.

Каракаев также сообщил, что в России проводится работа по обоснованию технического облика нового ракетного комплекса мобильного базирования, который сменит ракетный комплекс "Ярс".