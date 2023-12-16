Командующий РВСН: ядерных боезарядов в стационарной группировке больше, чем в подвижной

Сергей Каракаев отметил, что это соотношение планируется в перспективе коренным образом не менять и сохранить структуру ракетной группировки

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ядерных боезарядов в стационарной группировке Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в настоящее время больше, чем в подвижной, и данное соотношение в перспективе не планируется менять. Об этом сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Двухкомпонентная структура РВСН за годы не претерпела существенных изменений. Соотношение развернутых носителей в стационарной и подвижной группировках РВСН сохранилось примерно равным. В то же время ядерных боезарядов в стационарной группировке в настоящее время несколько больше, чем в подвижной", - сказал он в интервью "Красной Звезде" в канун отмечаемого 17 декабря Дня РВСН.

По его словам, это соотношение планируется в перспективе коренным образом не менять и сохранить структуру ракетной группировки, включающей стационарные ракетные комплексы, обладающие значительной мощью и высокой боевой готовностью, а также подвижные грунтовые ракетные комплексы, имеющие высокую живучесть.

Командующий РВСН объяснил сложившуюся пропорцию наличием в стационарной группировке ракетного комплекса тяжелого класса с разделяющейся головной частью, несущей большее количество боевых блоков индивидуального наведения.

"Такой подход позволит с минимальными затратами и рисками по реализуемости обеспечить адекватную реакцию на прогнозируемые угрозы", - подчеркнул командующий РВСН.