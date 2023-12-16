16 декабря, 00:20
Военная операция на Украине

Минобороны России сообщило о срыве ротации подразделений ВСУ на купянском направлении

В ведомстве отметили, что бронегруппа с установленными комплексами наблюдения вскрыла передвижение и огнем из 30-мм пушек БМП-2 уничтожила пикап и до 10 украинских военных

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Бронегруппа мотострелкового батальона 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск на купянском направлении сорвала ротацию подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на наблюдательных постах, уничтожив пикап и до 10 украинских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

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"Наша бронегруппа с установленными комплексами наблюдения вскрыла передвижение и огнем из 30-мм пушек БМП-2 уничтожила пикап и до 10 человек личного состава", - рассказал командир мотострелкового взвода с позывным Старый, слова которого привело военное ведомство. 

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