В Минобороны РФ сообщили о захвате ивановскими десантниками опорника ВСУ под Артемовском

В ведомстве пояснили, что разведгруппа прибыла в необходимое место на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ и далее выдвинулась для выполнения задачи в пешем порядке

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ при поддержке бронегруппы захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разведчики Ивановского гвардейского соединения ВДВ получили данные о наращивании сил противника к северу от Артемовска.<...> В результате огневого удара противник был лишен возможности быстро перемещаться. Группа наемников начала двигаться по фронту вглубь лесопосадки, где была накрыта огнем бронегруппы. Боевые машины десанта с разных сторон накрыли в огневом мешке живую силу противника. По завершении огневого воздействия подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее разведгруппа прибыла в указанную точку на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ и далее отправилась для выполнения задачи пешком. Любое общение велось по системе сигналов, исключительно на языке жестов. После предварительной разведки местности с воздуха с использованием беспилотного летательного аппарата разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника и наемников.