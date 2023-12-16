ВДВ при помощи "Ланцетов" уничтожили гаубицу и станцию РЛС ВСУ на правобережье Херсонщины

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ на правом берегу Днепра уничтожили радиолокационную станцию и буксируемую гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи "Ланцетов". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Российские десантники "Ланцетами" вывели из строя и уничтожили станцию РЛС, самоходную установку М109 Paladin и буксируемую гаубицу западного производства с тягачом и расчетом на правом берегу Днепра в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Разведывательные беспилотники десантников на правом берегу Днепра обнаружили буксируемую гаубицу, станцию и установка. Завершив боевую работу, расчеты оперативно свернулись и убыли в безопасный район.