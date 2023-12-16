МО заявило, что группировка войск "Юг" отбила шесть атак ВСУ

Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев рассказал, что ВС РФ также поразили подразделения противника в районах Марьинки, Курдюмовки, Клещеевки, Андреевки, Васюковки, Раздоловки и Веселого

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки сил "Юг" отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Марьинки, Красного и Клещеевки. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Мотострелковые подразделения группировки при поддержке огня артиллерии успешно отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки, Красного и Марьинки. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Андреевка, Васюковка, Раздоловка, Веселое и Марьинка", - сказал Астафьев. По его словам, ВС РФ также поразили подразделения противника в районах Марьинки, Курдюмовки, Клещеевки, Андреевки, Васюковки, Раздоловки и Веселого.

"Всего противник потерял до 125 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 4 самоходных артиллерийских установки, в том числе американского и чешского производства, и 122-мм гаубицу Д-30", - отметил Астафьев, также добавив, что за время контрбатарейной борьбы уничтожены 5 минометов, а средства ПВО сбивали украинские беспилотники.