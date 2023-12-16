Молодые экипажи Ан-124-100 "Руслан" поучаствовали в летно-тактических учениях

Полеты проводились под руководством командующего ВТА ВКС генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Командование Военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил (ВКС) РФ провело летно-тактическое учение молодых экипажей военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан". Полеты проводились под руководством командующего ВТА ВКС Владимира Бенедиктова, сообщили в Минобороны РФ.

"Командованием Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации проведено летно-тактическое учение с экипажами воздушных судов Ан-124-100 "Руслан", - говорится в сообщении. Целью учения была проверка подготовки молодых экипажей военно-транспортных самолетов в одновременной переброске личного состава воинских подразделений с вооружением и техникой на большие расстояния.

"Полеты проводились под руководством командующего Военно-транспортной авиацией Воздушно-космических сил генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова с привлечением руководящего состава командования ВТА", - добавили в Минобороны.

Там также отметили, что экипажи "Русланов" отрабатывали взлет, полеты по заданному маршруту и посадку в условиях сокращенных временных интервалов. "Полеты проходили в сложных метеоусловиях в виде осадков, низкой облачности и сильных порывов ветра. Полеты проводились на высоте свыше 4 тыс. м, общая протяженность маршрута составила более 1 тыс. км, средняя скорость самолетов - 500 км/ч", - отметили в ведомстве.