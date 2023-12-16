В Херсонской области сообщили о сбитии минимум 12 БПЛА и 6 ракет ВСУ

По словам губернатора Владимира Сальдо, 15 декабря Генический округ подвергся сильному ракетному обстрелу

ГЕНИЧЕСК, 16 декабря. /ТАСС/. Как минимум 6 ракет и 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над Геническим муниципальным округом Херсонской области вечером накануне. Об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах региона.

"В период с 21:30 по 23:55 [15 декабря] над Геническим районом Херсонской области силами ПВО МО РФ сбито от 12 вражеских БПЛА различного типа, данные уточняются, и от 6 ракет (предположительно С-200), данные уточняются", - сказали там.

Вечером накануне над Геническом в Херсонской области более часа фиксировали взрывы, работала система ПВО. Как сообщал губернатор Владимир Сальдо, Генический округ находился под сильным ракетным обстрелом.

Глава Генического муниципального округа Елена Терских уточнила ТАСС, что пока данных о пострадавших и разрушениях не поступало.