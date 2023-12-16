МО РФ сообщило о 49 сбитых украинских БПЛА над ЛНР, Запорожской и Херсонской областями

Также Вооруженные силы России сбили 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки сбили 49 украинских беспилотников над ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, а также 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха". Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Всего в течение суток сбито 49 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Токмак Запорожской области, Новая Каховка, Каиры и Алешки Херсонской области, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", - говорится в сообщении.