Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ за сутки на запорожском направлении

Как отметили в ведомстве, Вооруженные силы Украины потеряли до 50 военных, гаубицу "Мста-Б" и орудие Д-30

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на запорожском направлении до 50 военных, гаубицу "Мста-Б" и орудие Д-30, сообщили в Минобороны РФ.

"Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три боевые бронированные машины, автомобиль, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-30", - сказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе 33-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Каменское Запорожской области.