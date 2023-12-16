В фонде "Защитники Отечества" бойцам ЧВК "Вагнер" одобрили 452 удостоверения ветеранов

На следующей неделе бойцам планируют вручить более 250 удостоверений участника боевых действий, сообщил начальник управления по общественным проектам фонда Михаил Артамонов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" направил в комиссию Минобороны РФ 3 тыс. комплектов документов для оформления удостоверений ветеранов боевых действий бойцам ЧВК "Вагнер", из них уже 452 одобрены. На следующей неделе бойцам ЧВК "Вагнер" планируют вручить более 250 удостоверений участника боевых действий, сообщил начальник управления по общественным проектам фонда Михаил Артамонов на всероссийском форуме общественного движения "Бессмертный полк России" в Музее Победы.

Ранее председатель фонда Анна Цивилева сообщала ТАСС, что "Защитники Отечества" выдали около 300 удостоверений ветеранов боевых действий бойцам ЧВК "Вагнер". Также в фонде подчеркивали, что они только оказывают содействие в сборе документов, а не занимаются непосредственным оформлением самого удостоверения. Полномочия оформлять и подписывать полученные удостоверения есть только у специальной комиссии Минобороны.

Согласно данным из презентации Артамонова, которую он продемонстрировал участникам форума "Бессмертного полка России", в комиссию Минобороны РФ передано 3 тыс. комплектов документов для оформления удостоверений ветеранов боевых действий бойцам ЧВК "Вагнер". Получено 452 положительных решения.

"На следующей неделе в Москве и в Питере участникам самой известной частной военной компании будут вручены порядка 250 удостоверений ветеранов боевых действий, и это дает им новые возможности, это дает им понимание, что они делали это не зря", - добавил Артамонов.

Кроме того, следует из его презентации, с начала работы в июне 2023 года фонд принял 46 тыс. обращений по оказанию содействия в оформлении таких удостоверений, из которых половина уже решена положительно.

В целом, по данным Артамонова, в адрес фонда с момента создания поступило уже порядка 450 тыс. обращений во всех регионах, из которых значительная часть уже рассмотрена и оказано необходимое содействие.