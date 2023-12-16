МО РФ: два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС выполнили полет над нейтральными водами Балтики

В ведомстве отметили, что продолжительность полета составила около пяти часов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили патрулирование над нейтральными водами Балтики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства РФ, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ ВКС. Продолжительность полета составила около пяти часов.

На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств.

Экипажи Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.