Шойгу поздравил ракетчиков с профессиональным праздником

Министр обороны РФ отметил профессиональную подготовку, ответственность и дисциплинированность личного состава РВСН

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил ракетчиков с их профессиональным праздником - Днем Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщили в Минобороны.

Министр поздравил военнослужащих РВСН, ветеранов, конструкторов и работников оборонно-промышленного комплекса, заметив, что "с момента своего создания РВСН остаются надежной защитой Родины от внешних угроз, гарантом национальной безопасности и стратегической стабильности".

"Сегодня на вооружении РВСН находятся уникальные, не имеющие аналогов стратегические ракетные комплексы, обладающие высокой боевой готовностью и управляемостью. Отличная профессиональная подготовка, ответственность и дисциплинированность позволяют личному составу РВСН успешно осваивать современное вооружение, непрерывно нести боевое дежурство, быть в готовности к немедленному выполнению поставленных задач, эффективно действовать в любых условиях обстановки", - подчеркнул он.