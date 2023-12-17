В Минобороны РФ сообщили об уничтожении позиций ВСУ

Противник понес потери в живой силе, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Разведчики и расчеты артиллерии западной группировки Вооруженных сил РФ уничтожили солдат и позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Военнослужащие разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", действующего на купянском направлении в зоне проведения СВО [специальной военной операции на Украине], выявили скопление живой силы ВСУ на своих позициях и передали данные об их местонахождении артиллеристам. <…> Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей", - говорится в сообщении.

После выполнения боевой задачи разведчики совершили многокилометровый марш к месту эвакуации и выехали на бронеавтомобилях к точке сбора.

"Каждую минуту в воздухе находится беспилотник для выявления противника и корректировки артиллерии. Вот сейчас было обнаружено скопление личного состава ВСУ, которые делали инженерные сооружения на своих позициях. Координаты целей были переданы артиллерийским подразделениям. Противник в кратчайшие сроки был уничтожен", - сказал разведчик-оператор с позывным Окуляр.