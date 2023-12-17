В МО РФ сообщили о захвате девяти опорных пунктов ВСУ севернее Артемовска

Самый быстрый штурм завершился за 40 минут, а на самый укрепленный пункт ушло около двух суток, уточнили в ведомстве

ТАСС, 17 декабря. Бойцы ВДВ РФ за прошедшую неделю захватили девять опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Артемовска. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"За минувшую неделю подразделения тульского гвардейского соединения ВДВ овладели сетью опорных пунктов украинских формирований к северу от Артемовска. Линия обороны ВСУ на этом участке представляла разветвленную сеть окопов и траншей с девятью опорными пунктами. Каждый из них был капитально перекрыт защитными конструкциями", - рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве уточнили, что самый быстрый штурм опорного пункта длился около 40 минут, на захват самого укрепленного опорного пункта было затрачено практически двое суток. Все штурмовики представлены к госнаградам, отметили в Минобороны.

"Благодаря нашей мощной артиллерийской подготовке, массовому использованию дронов-камикадзе, качественному обучению наших штурмовых групп и грамотному планированию, потери с нашей стороны оказались минимальны. Хотя численное превосходство по личному составу было на стороне противника, нам удалось уничтожить даже прибывшие к ВСУ резервные подразделения. Большинство солдат противника бежали, а те, кто не успел и не сдался в плен - были уничтожены" - пояснил командир расчета ПТРК с позывным Шанс. За выполнение поставленных задач в ходе штурма позиций ВСУ он награжден орденом Мужества, вторым за время спецоперации.