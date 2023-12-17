МО РФ показало боевую работу специалистов радиоэлектронной борьбы

Для выполнения поставленных задач войска РЭЮ используют "самую современную аппаратуру", добавили в оборонном ведомстве

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Расчеты станций и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) западной группировки ВС РФ на купянском направлении обнаруживают и подавляют источники радиоизлучения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Части и подразделения РЭБ Западной группировки принимают активное участие в специальной военной операции на купянском направлении. Они выполняют задачи по нарушению работы, дезинформации, уничтожению вражеских систем связи и управления, а также РЛС и систем наведения. Войска РЭБ применяют для этого самую современную аппаратуру", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задача расчета - обнаружить радиосеть противника, определить координаты, подавить связь и передать информацию в группу огневого поражения для последующего уничтожения цели. Эта аппаратура обеспечивает радиомониторинг на большой дальности.

"Данная станция предназначена для поиска и обнаружения, пеленгования, местоопределения источников радиоизлучения противника. Ведем разведку в заданном нам секторе (диапазоне). Данные передаем дальше по команде. Обнаруживаем противника и осуществляем радиоподавление. От нас никто не скроется. Все, что выходит в эфир, мы видим, слышим, обнаруживаем и определяем местоопределение. Сейчас вся аппаратура цифровая, быстрая, обеспечивает эффективную работу", - сказал командир роты обнаружения и целеуказания с позывным Гранит.