МО РФ сообщило об уничтожении на херсонском направлении до 95 военнослужащих ВСУ

В Минобороны добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял гаубицы "Мста-Б" и Д-20

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские войска уничтожили на херсонском направлении до 95 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 95 военнослужащих, танк и 12 автомобилей", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял гаубицы "Мста-Б" и Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".