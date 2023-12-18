МО РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ на южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев заявил, что за прошедшие сутки противник потерял до 100 человек

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" отразили пять атак десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в районе Новомихайловки. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"В ходе активной обороны, мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии, армейской авиации отразили пять атак 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке", - сказал Гордеев.

Он уточнил, что также ударами оперативно-тактической авиации и артиллерии поражены места дислокации и скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара и Урожайного.

Гордеев также сообщил, что за прошедшие сутки на южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 100 военнослужащих.

"В рамках контрбатарейной борьбы, расчетами группировки уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Угледаре, гаубица Д-20 в Зеленом Поле, два минометных расчета в районах Старомайорского. Кроме этого, противник за сутки потерял 3 единицы автомобильной техники, 9 долговременных огневых точек и до 100 боевиков убитыми и ранеными ", - сказал Гордеев.

Он уточнил, что также был сорван подвоз материальных средств на позиции 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Старомайрского, а барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожен танк Т-72 в районе Зеленого Гая, САУ "Гвоздика" в районе Константиновки, гаубица М777 в Антоновке.