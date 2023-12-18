Минобороны РФ передало более 90 антидроновых ружей и 40 автомобилей отрядам "Барс"

В ходе мероприятия также прошла церемония вручения государственных наград добровольцам, проявившим мужество и героизм при выполнении воинского долга

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Передача новых автомобилей и антидроновых ружей добровольческим отрядам "Барс" состоялась на территории одной из воинских частей Южного военного округа. Как сообщили ТАСС в Минобороны РФ, всего передано более 90 антидроновых ружей и 40 единиц новой автомобильной техники высокой проходимости.

"Более 90 антидроновых ружей и 40 единиц новой автомобильной техники высокой проходимости передано добровольцам отрядов "Барс" по линии Минобороны России. <...> На территории одной из воинских частей Южного военного округа состоялась передача новой автомобильной техники добровольцам отрядов "Барс", выполняющих задачи специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что вручил технику начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Он передал отрядам ключи от автомобилей "Камаз" и "Урал", а также передал на передовую антидроновые ружья и оборудование для борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника.

Кроме того, в ходе мероприятия прошла церемония вручения государственных наград добровольцам отрядов, проявивших мужество и героизм при выполнении воинского долга.