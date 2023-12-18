Командир штурмовиков ВДВ заявил, что сопротивление войск ВСУ не представляет особой угрозы

При штурме одного из опорных пунктов несколько украинских военных сразу же сдались, сообщил военный с позывным Стрелец

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Командир штурмовой группы ивановских десантников с позывным Стрелец рассказал, что сопротивление украинских военнослужащих не представляет особой угрозы для штурмовиков ВДВ. Его слова передает Минобороны РФ.

"Вследствие наших штурмовых действий противник был обескуражен, он не ожидал такого напора с нашей стороны. Когда мы зашли на опорный пункт, первые пленные появились сразу же. Они выходили с поднятыми руками, были эмоционально подавлены. Штурмовые группы проходили, зачищали укрытия и предлагали сдаться. Сопротивление было, но оно было быстро подавлено и не представляет для нас сильной угрозы или какой-то опасности, потому что наши гвардейцы-десантники по подготовке на две, на три головы выше, чем они" - сообщил командир штурмовой группы ивановских десантников с позывным Стрелец, слова которого приводит военное ведомство.

Он отметил, что хорошая маскировка позволяет штурмовикам ВДВ доходить до нужного рубежа, оставаясь незамеченными украинскими военнослужащими.

"Когда у них происходит ротация на позициях, они выдвигаются и не знают, что мы уже отслеживаем их передвижение. Берем их в плен, потому что они не знают, что мы заняли уже их позиции, закрепились на них и ждем противника не одни сутки. Мы их берем в плен из-за их неосведомленности, они идут на позиции и не знают, что там мы их встречаем, удивляются, потому что думали, что наши подразделения далеко", - отметил Стрелец.