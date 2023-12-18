В МО РФ сообщили, что гранатометчики уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Их удалось обнаружить благодаря расчетам БПЛА разведывательного подразделения

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Гранатометчики 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки ВС РФ на купянском направлении уничтожили замаскированные позиции ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты автоматических станковых гранатометов АГС-17 "Пламя" калибра 30 мм мотострелкового подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" нанесли удары по замаскированным позициям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что блиндажи и военную технику противника, которую прятали в посадках и среди полуразрушенных зданий, вскрыли расчеты БПЛА разведывательного подразделения мотострелковой бригады гвардейской танковой армии.

"Для поражения цели мы использовали термобарические боеприпасы. После выполнения задания подразделение покинуло позицию", - сказал командир взвода с позывным Акела.