В Чечне планируют запустить серийное производство "Джихад-машины" в 2024 году

В проекте принимают участие Российский университет спецназа и оборонная компания "НОТ"

ГРОЗНЫЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Серийное производство боевой "Джихад-машины" планируют запустить на базе завода "Чеченавто" в 2024 году для нужд специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов.

"В начале этого месяца уже получили конструкторские документации, и сейчас идет этап сборки экспериментального образца. После у нас будут испытания машины. Первые образцы военной техники будут презентованы главе Чеченской Республики до конца текущего месяца. Мы надеемся уже со следующего года запустить серийное производство для нужд СВО", - отметил Хакимов.

По его словам, в проекте участвуют Российский университет спецназа и оборонная компания "НОТ", которая занимается надстройками зенитных установок.

"Мы учитываем все замечания и пожелания инструкторов Российского университета спецназа, у которых огромный опыт участия в СВО. РУС находился также на связи с МГТУ имени Баумана в ходе разработки конструкторской документации", - добавил министр.