Подводный стратег "Брянск" вернется после ремонта в состав ВМФ в ноябре 2024 года

Всего на "Севмаше" построили семь ракетоносцев проекта 667БДРМ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Атомный стратегический подводный ракетоносец "Брянск" проекта 667БДРМ (шифр "Дельфин") вернется после ремонта в состав Военно-морского флота России в ноябре 2024 года. Об этом ТАСС сообщил в понедельник глава Общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев.

"Возвращение "Брянска" в боевой состав ВМФ после среднего ремонта в Центре судоремонта "Звездочка" планируется в ноябре 2024 года", - рассказал он.

Подводные лодки проекта 667БДРМ находятся в составе Подводных сил Северного флота. Каждая из них несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Синева" и "Лайнер" с разделяющимися головными частями индивидуального наведения.

По данным СМИ, в боевом составе СФ находятся четыре субмарины проекта 667БДРМ. Всего на "Севмаше" было построено семь ракетоносцев этого проекта. Долгое время они оставались основой подводной составляющей Стратегических ядерных сил России.

"Брянск" спустили на воду в феврале 1988 года, он вошел в боевой состав СФ в сентябре 1988 года.