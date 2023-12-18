ВС РФ без единой потери взяли стратегическую точку на каменском направлении

Командир стрелковой роты снайперов с позывным Али сообщил, что в последние сутки за опорный пункт шли ожесточенные бои

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие взяли штурмом опорный пункт ВСУ на каменском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС командир стрелковой роты снайперов с позывным Али.

"В результате штурма на каменском направлении в Запорожской области без единой потери нам удалось захватить стратегически важный пункт ВСУ. Задача стояла взять опорник, и она выполнена. Ребята просто молодцы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в последние сутки за опорный пункт шли ожесточенные бои. "Мы справились. У противника [зафиксированы] потери как минимум 10 человек и уничтожена различная военная техника", - добавил командир роты.