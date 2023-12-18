Минобороны РФ заявило об уничтожении САУ Zuzana-2 на краснолиманском направлении

В ведомстве сообщили, что также ВС России отразили атаку ВСУ в районе Кузьмина

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Zuzana 2 производства Словакии, а также отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кузьмина на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три бронетранспортера, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка Zuzana-2 производства Словакии", - говорится в сообщении.