Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников

По данным ведомства, также сбили два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшие сутки сбили 25 беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и 2 снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Тополевка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Горловка, Берестовое, Спорное Донецкой Народной Республики и Алешки Херсонской области, а также два реактивных снаряда HIMARS производства США", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 553 самолета, 259 вертолетов, 9 861 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 165 танков и других боевых бронированных машин, 1 189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 382 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 437 единиц специальной военной автомобильной техники.