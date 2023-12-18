Минобороны РФ сообщило об отражении 10 атак ВСУ на купянском направлении

В ведомстве рассказали, что потери ВСУ составили более 60 военнослужащих

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за минувшие сутки отразили 10 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 10 атак штурмовых групп 21-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Лиман Первый и Терны Харьковской области", - заявили в оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что потери ВСУ составили свыше 60 военнослужащих, танк Leopard-2 производства ФРГ, 3 боевые машины пехоты, 2 бронетранспортера, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".