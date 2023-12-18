МО РФ сообщило об отражении атак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, всего отразили девять атак, в том числе в районе Марьинки

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки, в том числе в районе Марьинки, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили девять атак штурмовых групп 24-й, 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Белогоровка, Ленинское, Шумы и Марьинка Донецкой Народной Республики", - сообщили в военном ведомстве.