Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ в районе Новомихайловки

По данным ведомства, противник потерял до 90 военнослужащих

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российские войска в течение суток отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Противник потерял до 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили четыре атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 3 пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении.